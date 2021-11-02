В стиле Бузовой: Навка предстала в «Ледниковом периоде» с новой прической

Длинные крутые кудри все чаще выбирают отечественные звезды. Совсем недавно Ольгу Бузову хейтеры критиковали за эти волны, сравнивая их с «дошираком» и вот тренд уже подхватила Татьяна Навка.
Олимпийская чемпионка появилась на «Ледниковом периоде» в кудрях в составе жюри. Плюс ко всему фигуристка сделала яркий макияж с акцентом на губы.
«Как-то так сегодня!» — прокомментировала свой новый имидж Татьяна Навка.
Ранее мы писали о дочери Татьяны Навки, Наде, которая занимается фигурным катанием и не смогла получить первое место из-за казуса — ее платье не понравилось судьям. При этом наряд был точной копией платья Алины Загитовой.
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