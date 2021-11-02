Первый Хеллоуин: принцесса Евгения поделилась фото сына в смешном костюмчике

Внучка Елизаветы II нарядила ребенка в костюм милого монстра. На снимке 6-месячный Огюст играет с плюшевым миньоном.

Принцесса Евгения опубликовала в своем Instagram милый снимок. На фотографии ее недавно родившийся сын в костюме милого монстра.

«Интересно, о чем они говорят?» — умиляется молодая мама.

Члены Британской Королевской семьи не часто балуют публику личными фотографиями. Поэтому снимок маленького наследника вызвал фурор. «Какой милашка!», «Сладость! Счастливого Хеллоуина!», «Как быстро он растет! Хотим скорее увидеть лицо», — растрогались подписчики Принцессы.

Огюст родился в феврале 2021 года. Это первенец Принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбэнка. Мальчик стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и тринадцатым в очереди на британскую корону.

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