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Первый Хеллоуин: принцесса Евгения поделилась фото сына в смешном костюмчике

Внучка Елизаветы II нарядила ребенка в костюм милого монстра. На снимке 6-месячный Огюст играет с плюшевым миньоном.

Первый Хеллоуин: принцесса Евгения поделилась фото сына в смешном костюмчике
Принцесса Евгения с семьей. Фото: Globallookpress.ru

Принцесса Евгения опубликовала в своем Instagram милый снимок. На фотографии ее недавно родившийся сын в костюме милого монстра.

«Интересно, о чем они говорят?» — умиляется молодая мама.

Фото сына принцессы Евгении Огюста
Сын принцессы Евгении Огюст. Фото: Instagram.com/princesseugenie

Члены Британской Королевской семьи не часто балуют публику личными фотографиями. Поэтому снимок маленького наследника вызвал фурор. «Какой милашка!», «Сладость! Счастливого Хеллоуина!», «Как быстро он растет! Хотим скорее увидеть лицо», — растрогались подписчики Принцессы.

Огюст родился в феврале 2021 года. Это первенец Принцессы Евгении и бизнесмена Джека Бруксбэнка. Мальчик стал девятым правнуком королевы Елизаветы II и тринадцатым в очереди на британскую корону.

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