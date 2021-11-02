Как выбрать деловую сумку
Видео
Как хранить школьные принадлежности
Видео

«Показалось»: похудевшая Розанова с новой прической напомнила людям Собчак на шоу Урганта

Ирина Розанова представила на Первом канале сериал «Самка богомола».

«Показалось»: похудевшая Розанова с новой прической напомнила людям Собчак на шоу Урганта
Ирина Розанова. . Фото: Globallookpress.com

Ирина Розанова стала новой гостьей шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Об этом сообщили на страничке Instagram программы, обнародовав фотографию актрисы из студии.

«Сегодня у нас в гостях народная артистка России Ирина Розанова, которая представит сериал «Самка богомола», — сообщил главный канал страны.

Передача выйдет в обычное время — в 23:35.

Ирина Розанова. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant/

Обнародованное фото Ирины Розановой удивило многих фолловеров. Похудевшая 60-летняя звезда с новой современной прической и светлыми волосами выглядела похорошевшей, помолодевшей. Кроме того, многим подписчикам артистка напомнила Ксению Собчак в этом образе.

«Ксения Собчак в возрасте», «Собчак вылитая», «Сериал про Собчак?», «Показалось — Собчак», — можно увидеть в комментариях блога.

Комментарии. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant/
Комментарии. Фото: instagram.com/vecherniy_urgant/

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

"Вечерний Ургант"Ирина РозановаКсения Собчакновости шоу-бизнеса