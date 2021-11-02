«Показалось»: похудевшая Розанова с новой прической напомнила людям Собчак на шоу Урганта

Ирина Розанова стала новой гостьей шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Об этом сообщили на страничке Instagram программы, обнародовав фотографию актрисы из студии.
«Сегодня у нас в гостях народная артистка России Ирина Розанова, которая представит сериал «Самка богомола», — сообщил главный канал страны.
Передача выйдет в обычное время — в 23:35.
Обнародованное фото Ирины Розановой удивило многих фолловеров. Похудевшая 60-летняя звезда с новой современной прической и светлыми волосами выглядела похорошевшей, помолодевшей. Кроме того, многим подписчикам артистка напомнила Ксению Собчак в этом образе.
«Ксения Собчак в возрасте», «Собчак вылитая», «Сериал про Собчак?», «Показалось — Собчак», — можно увидеть в комментариях блога.
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