«Показалось»: похудевшая Розанова с новой прической напомнила людям Собчак на шоу Урганта

Ирина Розанова стала новой гостьей шоу Первого канала «Вечерний Ургант». Об этом сообщили на страничке Instagram программы, обнародовав фотографию актрисы из студии.

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«Сегодня у нас в гостях народная артистка России Ирина Розанова, которая представит сериал «Самка богомола», — сообщил главный канал страны.

Передача выйдет в обычное время — в 23:35.

Обнародованное фото Ирины Розановой удивило многих фолловеров. Похудевшая 60-летняя звезда с новой современной прической и светлыми волосами выглядела похорошевшей, помолодевшей. Кроме того, многим подписчикам артистка напомнила Ксению Собчак в этом образе.

«Ксения Собчак в возрасте», «Собчак вылитая», «Сериал про Собчак?», «Показалось — Собчак», — можно увидеть в комментариях блога.

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