«Маме»: Порошина с новой укладкой в стиле Монро похвасталась стихотворением дочки от Куценко

Мария Порошина долгое время носила длинные волосы, именно такой она запомнилась зрителям в 2004 году после выхода фильма «Ночной дозор». Роль волшебницы Светланы стала знаковой для актрисы, поскольку имела большой успех у зрителей и автоматически перевела артистку в разряд отечественных звезд первой величины.

Однако время идет, а женщины так любят эксперименты. Сейчас блондинка предпочитает носить стрижку в стиле Мэрилин Монро, завивая волосы в кудрявые локоны.

В новом образе актриса запечатлелась для личного блога на следующий день после дня рождения — 1 ноября звезде исполнилось 48 лет.

Под фотографией Мария Порошина опубликовала стихотворение, которое посвятила ей ее старшая дочь Полина от Гоши Куценко. Вот несколько строк из него:

«Любовь — беспамятна,

Она светлей, чем солнце,

И истину в себе она хранит,

И образ ее истинный лежит

Как в смертном, так и в чудотворце.

Она смеется как дитя, играя,

Но умысла плохого не несет.

И кто ее однажды обретет —

Услышит отголосок рая».

Многим фолловерам понравилось произведение молодой актрисы, но особенно подписчики оценили, что обращено оно именно к маме.

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