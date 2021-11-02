«Маме»: Порошина с новой укладкой в стиле Монро похвасталась стихотворением дочки от Куценко

Мария Порошина долгое время носила длинные волосы, именно такой она запомнилась зрителям в 2004 году после выхода фильма «Ночной дозор». Роль волшебницы Светланы стала знаковой для актрисы, поскольку имела большой успех у зрителей и автоматически перевела артистку в разряд отечественных звезд первой величины.
Однако время идет, а женщины так любят эксперименты. Сейчас блондинка предпочитает носить стрижку в стиле Мэрилин Монро, завивая волосы в кудрявые локоны.
В новом образе актриса запечатлелась для личного блога на следующий день после дня рождения — 1 ноября звезде исполнилось 48 лет.
Под фотографией Мария Порошина опубликовала стихотворение, которое посвятила ей ее старшая дочь Полина от Гоши Куценко. Вот несколько строк из него:
«Любовь — беспамятна,
Она светлей, чем солнце,
И истину в себе она хранит,
И образ ее истинный лежит
Как в смертном, так и в чудотворце.
Она смеется как дитя, играя,
Но умысла плохого не несет.
И кто ее однажды обретет —
Услышит отголосок рая».
Многим фолловерам понравилось произведение молодой актрисы, но особенно подписчики оценили, что обращено оно именно к маме.
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