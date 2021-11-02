4 ноября выйдет документальный фильм-портрет о поколении 30-летних на «России 1» 

4 ноября в эфире телеканала «Россия 1» состоится премьера документального фильма «Россия. Нам 30 лет!». Этот проект о ровесниках страны создали специально к юбилею новой России.

У пользователей социальной сети «ВКонтакте» есть возможность увидеть премьеру фильма уже 3 ноября в официальной группе телеканала «Россия 1».

В основу коллективного фильма-портрета заложили истории ярких представителей поколения 30-летних, тех, кто уже успел сделать в своей жизни что-то действительно важное — совершал открытия, спасал человеческие жизни, изобретал новые технологии, был волонтером, ставил рекорды в профессии.

Зрители познакомятся с неповторимыми, очень разными и все же в чем-то похожими историями девяти ровесников новой России. Герои новой России — это командир подводной лодки, оленевод, учительница, сталевар, общественный деятель, ветеринар, ученый-физик, совершивший открытие в медицине высоких технологий, девушка, которая работает водителем-дальнобойщиком, чемпион по вольной борьбе.

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