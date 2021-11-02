«Начало новой истории»: молодая мама Лиза Арзамасова заговорила о появлении сына на свет

Актриса Лиза Арзамасова дала понять, что еще какое-то время назад не планировала становиться мамой.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова в августе этого года впервые стала мамой. Она подарила своему мужу, прославленному фигуристу и продюсеру Илье Авербуху сына Льва.

Малышу сейчас два с половиной месяца. Лиза Арзамасова уже вышла из декрета, она принимает участие в спектаклях, снимается в кино и активно ведет в микроблог.

Своим подписчикам Лиза Арзамасова призналась, что материнство стало для нее неожиданностью.

Еще пару лет назад она и предположить не могла, что в 2021 году ее жизнь полностью изменится, а причиной столь глобальных перемен станет она сама.

«Как интересно меняется мир. Спросите меня пару лет назад, как я вижу себя в 2021, и я не поверила бы, что у меня уже есть прекрасный сын, и сама жизнь сделала удивительный поворот и дала начало новой истории», — поделилась Лиза Арзамасова в микроблоге.

Поклонники поддержали молодую маму, согласившись с тем, что появление ребенка на свет — событие, которое полностью переворачивает жизнь любой женщины.

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