Бегают по всему замку: Галкин заснял, как дочка Лиза в алых джоггерах и тапочках играет в прятки

Максим Галкин уже много лет счастлив в браке с Аллой Пугачевой. Несмотря на разницу в возрасте, они демонстрируют настоящую идиллию. В 72 года певица следит за своей внешностью и не перестает экспериментировать с образами. Все чаще супруги появляются на публике с детьми Лизой и Гарри. Восьмилетние двойняшки в этом году пошли уже во второй класс. При этом им хватает время не только на учебу.

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Муж Примадонны решил поделиться видео, на котором заснял обычный день детей в замке в деревне Грязь. Лиза облачилась в алый костюм с джоггерами и в тапочки. Она стала бегать по дому с братиком, который был в джинсах, футболке и кедах. Как оказалось, они прятались от родителей.

«Прятки», — пояснил Максим. «Лучше под стол. Быстрее, быстрее!» — сказал Гарри.

Двойняшки стали прятаться, когда в коридоре погас свет. Сын пары даже прыгал, стараясь успеть скрыться с глаз всех, кто находится дома.

Ролик с малышами умилил пользователей Сети. Многие адресовали им комплименты. «Так холодно? Почему в обуви?», «Как же им хорошо, есть где побегать», «Средь бела дня и не в школе», «Лиза такая очаровашка», «Гарри заботливый, подсказывает», «Приятно, когда дети веселятся и им это позволяют делать», — стали писать поклонники.

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