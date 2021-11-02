«Нужен запрос от родителей»: адвокат Шаляпина уверен, что близкие его покойной жены не станут претендовать на жилье в Москве

Незадолго до смерти Татьяна Дэвис приобрела четыре квартиры в строящемся ЖК в столице.

Адвокат Прохора Шаляпина Александр Бенхин в беседе в Teleprogramma.pro объяснил, на каких условиях родители покойной миллионерши из Канады Татьяны Дэвис смогут претендовать на апартаменты, которые их дочь купила в Москве.

Всего Татьяна Дэвис приобрела четыре квартиры в строящемся ЖК на 70 миллионов рублей. Деньги она переводила застройщикам, а всю недвижимость оформляла на Прохора Шаляпина. Все эти апартаменты по закону принадлежат Прохору, и не входят в наследственную массу, оставленную Татьяной Дэвис.

«Апартаменты, были куплены на его имя и до брака, и соответственно, по законам РФ, это не является наследством», — прокомментировал адвокат Александр Бенхин.

Перспективы отсудить такую собственность очень туманны, но и они есть. Если вдруг родители Татьяны Дэвис озаботятся этим вопросом, то вполне могут и выиграть процесс в Канадском суде. Правда, для этого им нужно собрать доказательную базу.

«Есть законы канадские, которые можно притянуть за уши и доказать, что был платеж оттуда и приложить переписку, например, что это покупалось для совместного проживания,- продолжил Александр Бенхин в беседе с Teleprogramma.pro. — В этом случае как-то что-то через канадский суд можно получить постановление, что часть этих апартаментов может являться совместно нажитым. Но для этого нужна политическая воля и запрос от родителей. А они не хотят этим заниматься. И Прохор не претендует ни на какое наследство Татьяны Дэвис там».

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