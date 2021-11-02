Дочь и внуки не появились на похоронах Игоря Кириллова

Игорь Кириллов был знаменитым телеведущим и диктором. Ему через год должно было исполнится 90 лет. Однако народный артист СССР не дожил до юбилея. 30 октября стало известно, что Кириллов умер. Как он прожил последние дни, рассказала вдова телеведущего Татьяна. Ее мужа мучали адские боли в ноге с начала сентября.

Врачи обнаружили тромб и аневризму, поэтому предложили ампутировать ногу. Игорь Леонидович был на все согласен, но позже его состояние ухудшилось из-за коронавируса. В итоге его не удалось спасти.

2 ноября в Москве состоялись похороны знаменитого диктора. Он обрел свой последний приют на Новодевичьем кладбище. Проститься с ним пришла жена Татьяна, а также Константин Эрнст и ведущий Дмитрий Борисов, которые скорбели.

А вот дочь Кириллова от первого брака с Ириной на похороны не пришла. Стоит отметить, что у него был конфликт с сыном Всеволодом. Диктор нуждался в помощи, когда у него умерла супруга, но сын даже не появился на похоронах матери. Позже он погиб. Дочка Анна тоже не простилась с родительницей.

Последние годы жизни Кириллов прожил с Татьяной, которая является продавщицей. Она была его моложе на 34 года и длительное время ухаживала за артистом. Вдова простилась с возлюбленным, она долго стола у его гроба.

С речью выступила Ангелина Вовк. Она призналась, что ей трудно провожать телеведущего в последний путь. Артистка вспомнила, сколько трудностей он преодолел в жизни. Также Вовк выразила сожаление, что дочка и внуки не пришли проститься с родственником.

«Мне бы хотелось, чтобы за этим человеком шли и близкие люди, но вот так жизнь складывается. Надеюсь, что Господь простит нам все наши грехи, вольные и невольные», — передает слова Ангелины Вовк «Комсомольская правда».

Напомним, что у Кириллова осталось четверо внуков от погибшего сына. Его 60-летняя дочь проживает в Германии.

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