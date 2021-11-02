Рекомендовал Рогов: Алсу вышла в свет в куртке – хите этой осени и расклешенных джинсах

Алсу появилась в свете с женой Гарика Мартиросяна — Жанной Левиной-Мартиросян. Певица постаралась нарядиться в соответствии с последними трендами.

Она примерила расклешенные от бедра голубые джинсы. Такую модель ранее рекомендовал стилист Александр Рогов на авторском YouTube-проекте «Шоп-контент».

«Эти джинсы — супернаходка! Широкие джинсы вы можете носить и с обувью на высоком каблуке, только обязательно, чтобы они были до пола. С кедами, особенно с белыми нейтральными, эти джинсы будут смотреться не менее круто. Носить их можно и с нежной фольклорной блузой из хлопка с рукавами-буфами, и с простой майкой-алкоголичкой, и с объемным жакетом», — рассказывал ведущий.

Любопытно, что и куртку, сшитую по типу телогрейки — с минимумом деталей, деликатным воротником и некрупной стежкой — Александр Рогов тоже советовал. Он уверен, что за такими моделями скоро будут охотиться все модницы. В пандан к куртке Алсу подобрала сумку со стежкой.

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