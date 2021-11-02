«С голыми ногами?»: Рудковская блеснула рельефными щиколотками за завтраком в постели

Жена Евгения Плющенко похвасталась не только роскошным отдыхом, но и своей фигурой.

Яна Рудковская является продюсером Димы Билана. Она уже давно работает в шоу-бизнесе. Жена Евгения Плющенко не скрывает, что любит жить на широкую ногу.

Весь свой особняк она обставила дорогостоящей мебелью, а у нее в гардеробной хранятся люксовые наряды. Для красных дорожек Яна всегда продумывает образы до мелочей. Она избегает нарядов с декольте, а вот ноги часто оголяет.

На днях Рудковская улетела на частном самолете во Флоренцию. Она решила личной побывать на одном из лучших треков мира Mugello Circuit, где проходят гонки. Также светская львица посещает разные мероприятия. Но на этот раз она решила похвастаться своим завтраком, который ей принесли в постель.

Яна предстала на кровати с балдахином в шелковой пижаме с шортами. Наряд позволил ей оголить стройные ноги с рельефными щиколотками. На подносе были фрукты, пирожные, яичница и чай.

«В самом красивом отеле Флоренции, где собрана одна из лучших коллекций люстр Arteveniziana, поклонницей которой являюсь долгое время», — написала звезда.

Поклонники восхитились не только роскошным отдыхом, но и фигурой 46-летней Рудковской. Многие одарили ее комплиментами. «Красиво… Богато», «С голыми ногами?», «Как же там красиво», «У вас такие тонкие ножки», «Ну выглядите органично», «Какие шикарные фотографии», — прокомментировали пост подписчики.

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