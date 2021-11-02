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«Просто фантазия»: Пригожин высказался после слухов о получении им израильского гражданства

Как отметил продюсер, все журналисты слышат почему-то одним ухом.

«Просто фантазия»: Пригожин высказался после слухов о получении им израильского гражданства
Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro опроверг появившиеся слухи, что он точно станет обладателем израильского паспорта.

«Я думаю, чтобы получить израильский паспорт. Я не говорил, что точно его получу. У нас все одним ухом слышат, а другим не слышат. Я пока еще этим вопросом не озаботился. Это всего лишь в мыслях. Просто фантазия».

Иосиф Пригожин

Ранее в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ Иосиф Пригожин объяснил, почему ему не повредил бы израильский паспорт.

«Я задумался об израильском гражданстве не потому, что хочу сильно его получить. Нет. У меня просто там живет мама. Она не способна передвигаться, приезжать. И мне, конечно, нужен паспорт, чтобы я мог регулярно посещать ее», — говорил муж певицы Валерии.

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ВалерияИзраильИосиф ПригожинКанал НТВПрограмма "Ты не поверишь!"