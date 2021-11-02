Константин Хабенский пообещал вернуть денежные доплаты на детей в МХТ имени Чехова

При Сергее Женоваче их сотрудникам и актерам театра не выплачивали.

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский на встрече с сотрудниками театра заявил, что не видит проблем, чтобы вернуть денежные доплаты на детей в культурное учреждение. Такие пособия ранее выплачивались только в данном театре, но предыдущий худрук Сергей Женовач их убрал.

Также Хабенский заметил, что у него пока нет программы развития театра. При этом он обязательно ее предоставит в самое ближайшее время.

Кроме того, Хабенский заявил, что его главная цель — чтобы билеты в МХТ имени Чехова зрители «спрашивали от метро».

Напомним, что доплаты на детей в МХТ имени Чехова ввел в свое время режиссер Олег Табаков. Они составляли 12 тысяч рублей на ребенка в семье. Сам Олег Табаков называл эти пособия «детскими», сообщает МК.ru.

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