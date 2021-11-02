Осторожно, 18+: Чехова изогнулась кошкой в постели, вздыбив сочную грудь в бюстгальтере с прорезями

Анфиса Чехова решила поделиться со своими фолловерами стихотворение собственного сочинения. Поэтические строки оказались посвящены мужчине, с которым автор не может быть вместе.

«Боль… Она как тлеющий закат в пустыне.

Живет во мне, и выползает в осень.

Я помню запах твой, еще тревожит имя,

что каждый третий на планете носит» — есть там такие строки.

Кому ведущая посвятила свое произведение, она разглашать не стала. Кое-кто из фолловеров предположил, что бывшему мужу. Хотя вряд ли «каждый третий на планете» носит имя Гурам Баблишвили.

Любопытно, что свое стихотворение Анфиса Чехова решила украсить очень эротичной фотографией в белом бикини, где бюстгальтер имел манящие прорези спереди. При этом звезда изгибалась на кровати словно кошечка.

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