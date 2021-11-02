Наруто на вершине, а вокруг – огонь: как выглядел торт, который заказал Лазарев сыну на 7-летие

Сергей Лазарев отпраздновал день рождения своего сына Никиты. Мальчику исполнилось семь лет. А какой торт певец заказал для своего наследника, он показал в личном блоге.

Он оказался небольшим, но ярким и нарядным, отражающим интересы Никиты. Верхушку десерта венчало изображение мальчика-ниндзи Наруто из знаменитого графического романа японского писателя Масаси Кисимото. Персонаж эпично был украшен фигурками в виде огня, а цифра семь посередине показывала возраст ребенка, которому вся эта красота достанется.

Судя по выражению лица Никиты, сладкий сюрприз ему очень понравился, да и его сестренка Маша выглядела весьма довольной. Впрочем, как и их отец.

Отметим, что Никита Лазарев в этом году пошел в первый класс. По словам Сергея Лазарева, его отпрыск со своими знаниям мог смело претендовать на второй класс, но артист решил не торопить события.

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