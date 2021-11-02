«Что, мы Олю больше на сцене МХАТа не увидим?»: Кучера позлорадствовал над Бузовой

Актер Оскар Кучера в Instagram прокомментировал последние театральные новости и скандал вокруг личности певицы и телеведущей Ольги Бузовой.

«Новость: художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков ушел с этого поста, написав заявление по собственному желанию. Я не понял, а что, мы Олю больше на сцене МХАТа не увидим?» Оскар Кучера

В комментариях отметилась актриса Яна Поплавская. «Увидела фото и первое предложение! Я решила, что Бузова теперь руководит МХАТом!» — заметила «Красная Шапочка советского кинематографа».

Напомним, что спектакль «Чудесный грузин» должен был состояться на сцене МХАТа имени Горького 2 ноября. Однако его вывели из репертуара из-за плохой раскупаемости билетов. Вскоре свою должность покинул худрук МХАТа имени Горького Эдуард Бояков. Именно ему принадлежала изначальная идея пригласить в постановку Ольгу Бузову, что вызвало переполох в театральном мире.

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