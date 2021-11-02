Машков о вакцинации: «Два артиста из нашего театра поставили себе экспериментальную прививку»

Актер подчеркнул, что чувствуют они себя хорошо.

Владимир Машков впервые за 20 лет дал большое интервью блогеру Надежде Стрелец. Актер заявил, что серьезно относится к вакцинации и в его театре все сотрудники поставили себе прививки.

«Наши два артиста прошли экспериментальную прививку, чувствуют себя прекрасно. А потом и мы все поставили. А если это противопоказано по медицинским показателям, то приноси каждые два дня ПЦР-тест. Ну а как по-другому? В нашем театре от коронавируса умерли два актера», — отметил Машков.

При этом Машков подчеркнул, что на данный момент не готов выступать за обязательную вакцинацию населения.

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