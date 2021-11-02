«Наши пути расходятся»: Анна Дзюба покинула группу Artik&Asti

Украинская группа Artik&Asti стала очень популярна за последние годы. В его состав входили Анна Дзюба и Артем Умрихин. Они были желанными гостями на музыкальных фестивалях, приезжали на «Новую волну» и давали сотни концертов. Даже Лариса Долина, которая порой с критикой относится к молодым исполнителям, восхищалась солистами группы. Она приводила внучку на их концерт.

Но 2 ноября стало известно, что Artik&Asti распалась. Анна решила покинуть коллектив. Пока неизвестно, в каком составе продолжит существовать сама группа. А вот Дзюба намерена начать сольную карьеру. Умрихин отметил, что так же продолжит создавать песни и музыку. Примечательно, что новостью они поделились в день десятилетия группы.

«За эти десять лет Аня превратилась из маленькой девочки в роскошную женщину и артиста! Сегодняшний день наверняка для многих станет грустным, а для некоторых — наоборот, радостным, уже давно вокруг этого ходило много слухов и догадок, но теперь могу подтвердить это официально — Аня покидает группу Artik&Asti. С сегодняшнего дня наши пути расходятся и каждый идет своей дорогой. Аня наверняка начнет свой сольный путь, а я продолжу делать то, что делаю всю жизнь — писать песни, искать новые таланты и помогать им реализовываться.

Хочу выразить благодарность Ане, вместе мы прошли долгий, невероятно интересный и важный путь! Теперь у каждого будет своя дорога, а группа Artik&Asti продолжает свою деятельность, но уже в обновленном составе. В каком?! Скоро расскажу!» — поделился Умрихин.

Поклонники были опечалены таким известием. Многие признались, что очень расстроены.

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