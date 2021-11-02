«Оля идеально подходила на роль «певички Шанталь»: мать Бузовой эмоционально заступилась за дочь

Как отметила родительница звезды, договор — это прежде всего отношения.

Мать певицы Ольги Бузовой, Ирина, заявила, что с ее наследницей поступили не очень хорошо, лишив работы во МХАТе имени Горького.

«Оля идеально подходила на роль «певички Шанталь». Возможно, не все получилось, но я восхищена ее работой». Ирина Бузова

По ее словам, все участники постановки стали заложниками подковерных игр, развернувшихся в театре. Как отметила Ирина Бузова, договор — это прежде всего отношения. По ее словам, отмена спектакля «Чудесный грузин» — плевок прежде всего в зрителя, который лишился права увидеть то, за что заплатил, сообщает «Комсомольская правда – Санкт-Петербург».

Напомним, что 2 ноября Ольга Бузова должна была сыграть в постановке «Чудесный грузин». Однако новый директор театра Владимир Кехман снял постановку. Официальная причина — плохая раскупаемость билетов.

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