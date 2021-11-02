«У девочек пока прыжочки»: Роднина скупо оценила прокаты Валиевой, Туктамышевой и Косторной на Skate Canada

Советская фигуристка добавила, что не может ничего сказать в отношении целостности программ наших девочек.

Ирина Роднина кратно прокомментировала блестящее выступление наших фигуристок-одиночниц на Skate Canada. Напомним, что все три спортсменки из России заняли призовые места на этапе Гран-при в Ванкувере. Камила Валиева, которая тренируется у Этери Тутберидзе, стала первой, серебро у 24-летней Елизаветы Туктамышевой, на третьем месте еще одна подопечная Этери Георгиевны — Алена Косторная.

Вот только советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина была сдержана на комплименты и ярких эпитетов расточать не стала, заявив, что у наших девочек пока еще только «прыжочки».

К слову, в Ванкувере в мужском одиночном катании победу одержал трехкратный чемпион мира Нэйтан Чен. Именно его похвалила прославленная фигуристка.

«Чен? Мне кажется, это большее искусство. У девочек пока прыжочки. Не могу ничего сказать, не могу вам ни возразить, ни даже поддержать (в отношении целостности программ фигуристок. — Прим. ред.). По прошлому сезону пока прыжочки, а Чен есть Чен. Это уже мастер», — приводит РИА «Новости спорт» слова Ирины Родниной.

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