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Словно француженка рядом с Шайло: 13-летняя Вивьен Джоли-Питт в кокетливом платье миди вышла в свет с мамой

Младшая дочка Анджелины Джоли внешне совсем не похожа на свою родную сестренку.

Словно француженка рядом с Шайло: 13-летняя Вивьен Джоли-Питт в кокетливом платье миди вышла в свет с мамой
Анджелина Джоли с дочкой Вивьен Маршелин. Фото: Globallookpress.com

Многие поклонники сошлись во мнении, что пятнадцатилетняя Шайло как две капли воды похожа на свою звездную маму в юности, а 13-летняя Вивьен Маршелин пошла в отца. У девочки такие же глаза, аккуратный маленький носик, волевой подбородок и спокойный взгляд. Внешне младшая дочь Анджелины Джоли даже чем-то напоминает француженок. Миловидность ее лицу добавляет изящное каре. А отсутствие косметики только подчеркивает юность Вивьен. Кстати, старшей дочери Джоли все-таки разрешила нанести макияж.

Актриса Анджелина Джоли с дочкой Вивьен Маршелин
Вивьен Маршелин в романтичном кипенно-белом платьице миди позировала с мамой на красной дорожке. Фото: Globallookpress.com

Рядом со своей звездной мамой и сестрами Шайло и Захарой Вивьен Маршелин позировала в кипенно-белом платьице миди, отдав предпочтение кокетливому фасону в стиле бэби-долл. Туфельки на каблучке дочка Анджелины Джоли примерять не стала, выбрав нюдовые балетки. Вивьен обладает миниатюрной фигурой. Так, к примеру, Шайло выше ростом своей сестренки сантиметров на 10-15.

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