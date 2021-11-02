Инна Королева подтвердила выход «Сватов-7» на экраны в ноябре нынешнего года

«Ура! Товарищи! «Сваты-7» выйдут на телеэкраны уже в ноябре этого года! Эту радостную новость сообщила наша любимая Инна Королева. Мы все очень долго ждали премьеры, и вот осталось совсем чуть-чуть! Ура! Вы рады? Следите за нашими новостями, скоро объявим точную дату».