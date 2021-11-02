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Инна Королева подтвердила выход «Сватов-7» на экраны в ноябре нынешнего года

Точная дата станет известна в самое ближайшее время.

Инна Королева подтвердила выход «Сватов-7» на экраны в ноябре нынешнего года
Инна Королева. Фото: instagram.com/korolevainna/

На фанатской страничке звезд сериала «Сваты» в Instagram появилась важная информация для поклонников картины. Свежими новостями с администраторами группы поделилась актриса Инна Королева.

«Ура! Товарищи! «Сваты-7» выйдут на телеэкраны уже в ноябре этого года! Эту радостную новость сообщила наша любимая Инна Королева. Мы все очень долго ждали премьеры, и вот осталось совсем чуть-чуть! Ура! Вы рады? Следите за нашими новостями, скоро объявим точную дату».

Инна Королева

«Вся страна ждет», «Уже устали ждать. Хотелось бы побыстрее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что седьмая часть «Сватов» станет последней. Сериал был доснят минувшим летом в Грузии.

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