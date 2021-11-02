«И где мои семь гномов?»: Стриженова в платье Белоснежки с воротником «Клодин» заглянула в студию «Останкино»

Ведущая программы «Доброе утро!» на Первом канале всегда одевается с иголочки.

В студии «Останкино» Екатерина Стриженова появилась в по-осеннему ярком аутфите. Видимо, ведущая программы «Доброе утро!» на Первом канале хотела добавить красок этому туманному и пасмурному дню. Москву во вторник, 2 ноября, накрыла облачность, все заволокло белым густым туманом. А в «Останкино», благодаря Стриженовой, как всегда, «сочное» весеннее настроение.

Актриса отдала предпочтение приталенному силуэтному платью яркого оттенка в крупный горошек. Изюминкой образа стал ультрамодный кипенно-белый отглаженный воротничок «Клодин». Свои пышные волосы Екатерина собрала в тугой пучок на затылке, выбрав гладкую прическу. А ультрамодное модное платье теледива сравнила с нарядом Белоснежки.

«Белоснежка и семь гномов!! Так, и где мои семь гномов??» — в шутку спросила у оператора Стриженова, появившись в студии.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.