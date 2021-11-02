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«Я не знаю, как Пашу это переживает»: Барановская — о совместных клипах Ханны и Марвина

Как отметила телеведущая, совместные работы у звезд получаются крайне откровенными.

«Я не знаю, как Пашу это переживает»: Барановская — о совместных клипах Ханны и Марвина
Юлия Барановская. Фото: Globallookpress.com

Телеведущая Юлия Барановская в эфире своего шоу «Все к лучшему» на «Русском радио» заявила, что не понимает, как продюсер Пашу не ревнует свою жену певицу Ханну к музыканту Мише Марвину. По ее словам, совместные клипы у звезд получаются чересчур откровенными.

Миша Марвин и Ханна
Миша Марвин и Ханна. Фото: instagram.com/misha_marvin/

«У Ханны уже второй раз подряд выходит такой клип, что я не знаю, как Пашу его переживает. Мы с Ханной здесь это обсуждали».

Юлия Барановская

Между тем второй ведущий Максим Привалов заметил, что у него есть объяснение, почему Пашу не ревнует жену. «Но там-то Миша Марвин приносит деньги в общую корзину, поэтому как бы ладно, перетопчется», — заявил он.

Напомним, что Ханна и Миша Марвин снимают очень красивые, но откровенные клипы. При этом у них огромное количество просмотров в Сети.

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Миша МарвинПашуХаннаШоу "Все к лучшему"Юлия Барановская