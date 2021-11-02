«Периодически его накрывает»: Савичева рассказала, как муж приревновал ее к мужчине-модели

Певица Юлия Савичева в эфире шоу Юлии Барановской «Все к лучшему на «Русском радио» призналась, что ее муж Александр Аршинов бывает крайне ревнивым.

«Я звала мужа сниматься в свой клип, а он отказался. Даже за гонорар он бы не пошел. В итоге нашла красивого мужчину-модель. Муж был в шоке! Он меня приревновал по-настоящему. Периодически его накрывает». Юлия Савичева

Между тем Барановская стала интересоваться у певицы, где сегодня можно найти красивого мужчину. При этом она заметила, что Савичева и Аршинов обязательно помирятся во время наступившего карантина. Закроются дома и проведут несколько дней вместе.

Напомним, что Юлия Савичева и Александр Аршинов в браке с 2014 года. У них есть общая дочь, которая живет с бабушкой и дедушкой в Португалии.

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