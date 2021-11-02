В прозрачных колготках? Пугачева в пышной юбке выше колен и на каблучках сделала акцент на тонких щиколотках

Алла Пугачева любит демонстрировать на публике свою постройневшую фигуру. И, как говорит историк моды Александр Васильев, певица имеет на это полное право. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале, который не раз критиковал Ларису Долину за любовь к мини и блестящим колготкам, заверил, что Примадонна имеет полное право носить короткие шортики и юбки.

На одном из светских мероприятий Алла Пугачева предстала в наряде гимназистки, отдав предпочтение блузе с воротником «Клодин». Примадонна умело подчеркнула стройную талию широким лаковым поясом. Изюминкой образа стали бархатные ботильоны на каблучке. Певица сделала акцент на тонких щиколотках и изящных коленках, надев мини-юбочку с прозрачными колготками.

«Ну Аллуся! Ну хороша», «Игривая, молодая! Такая веселушка», «Вот в кого Лиза такая получилась — яркая и смешливая», «Юбка отпад! Похожа на пчелу», «Тусовка с Аллой? Даже Алину Редель позвали», «Вот это талия! Ее можно двумя ладонями обхватить», «Шикарно! Впрочем, как всегда», «Стиль в простоте», — пишут фолловеры.

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