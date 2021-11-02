Как выбрать деловую сумку
Видео
Как хранить школьные принадлежности
Видео

Нескромно: Паршута в зеленом мини-бикини со стрингами взбудоражила Сеть видами сзади

Красотка отдыхает у Дубае и показывает свои водные процедуры.

Нескромно: Паршута в зеленом мини-бикини со стрингами взбудоражила Сеть видами сзади
Юлия Паршута. Фото: Global Look Press

Многие звезды предпочли встретить ноябрь в теплых странах, разлетевшись кто куда. Актриса Яна Кошкина, например, отдыхает на Мальдивах, Анастасия Волочкова – в Турции, а певица Юлия Паршута переместилась в Дубай.

Оттуда красотка с удовольствием общается с подписчиками. Чтобы поднять им настроение, стройная и подтянутая певица поделилась видео, на котором принимает водные процедуры в море.

Звезда в зеленом мини-бикини со стрингами и модными завязками явила инстамиру осиную талию и точеные ягодицы. Повернувшись задом, звезда и вовсе свела с ума подписчиков, которые не стали молчать.

«Идеальная», «Фигура просто божественная», «Девушка в лучах заката солнца, как красиво!», Идеал», «Это слишком прекрасно», «Ну невозможно красиво», «Фигура супер!», Космос», «Русалка», — пишут фолловеры под видео.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов — на нашем YouTube-канале! 

Тэги

звезды в бикиниНовости googleЮлия ПаршутаЮлия Паршута последние новости