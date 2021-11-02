«Купила тренажер, чтобы не располнеть»: Корнева – о полугодовом простое в «Уральских пельменях»

По словам юмористки, с марта по сентябрь в прошлом году она сидела без работы.

Звезда «Уральских пельменей» Ксения Корнева заявила, что в прошлом году из-за пандемии на полгода осталась без работы. Гастроли шоу прекратились посередине тура.

Как отметила Ксения Корнева, только они выступили, как город закрылся из-за пандемии. Гастролей не было. Дома в итоге она просидела с марта по сентябрь. Сначала радовалась, что можно отдохнуть, однако уже вскоре ей стало скучно.

«Мы начали делать шоу на YouTube. Писали скетчи дома на телефоны и выкладывали. Я купила тренажер, чтобы не располнеть». Ксения Корнева

Напомним, что Ксения Корнева выступает в «Уральских пельменях» с 2014 года. После ухода Юлии Михалковой она стала одной из главных действующих лиц женской половины команды, сообщает «Комсомольская правда-Новосибирск».

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