«Самое убийственное для меня»: Боня показала, как накачала «накладные» ягодицы

Инстадива сняла видео с упражнением и поделилась им с поклонниками.

Этой осенью экс-звезда «Дома-2» Виктория Боня снова стала объектом обсуждения у хейтеров. Появившись на церемонии вручения премии «Люди года» в облегающем черном наряде, красотка привлекла внимание в своим пышным ягодицам. И злопыхатели зашептались, что, якобы, это – накладные вставки для сочности, но никак не ее личные формы.

Инстадива посмеялась над этими обвинениями и показала, с помощью какого упражнения накачала себе пышные формы. Занимаясь персонально с тренером, красотка решила снять видео и поделилась им с подписчиками.

«Спрашивали упражнения, ловите одно! Пожалуй, это самое убийственное для меня», — сообщила звезда.

Боня продемонстрировала, как у нее проходит занятие, и наглядно показала, как старательно прокачивает ягодицы.

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