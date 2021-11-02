«Она скромно приходила в театр и бегала в массовке»: Варшавер – об Алферовой в «Ленкоме»

Директор «Ленкома» с расширенными полномочиями Марк Варшавер в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказался об актрисе Ирине Алферовой, которая служила в театре с 1976 по 1993 год.
«Я помню Ирину Ивановну. Она чудная актриса. Ну не видел ее режиссер в театре и не давал играть ничего. Она скромно приходила в театр и бегала в массовке. В те годы много снималась в европейских фильмах. Ей надоело это, и она ушла из театра.
Я наблюдал за ней. Она была очень скромным человеком. Ни с кем особенно не дружила и не общалась. Причем уже была европейской звездой. Но не играли 75 процентов артистов в театре тогда. Вот два режиссера. Один может сказать, что актер бездарный, а второй, что гениальный».
Как заметил Варшавер, сейчас в «Ленкоме» «удивительный творческий климат».
«Есть, конечно, люди, которые хотят взорвать изнутри театр. Но я скажу от лица всех творческих работников. Не получится у них этого. Не надо пенять на зеркало. Лучше на себя обратить внимание», — заметил Варшавер.
Ранее Ирина Алферова говорила, что многие в «Ленкоме» ее просто убирали из своей жизни. «Я их понимаю, потому что они не могли бы вновь вернуть себе свое место, если бы я его заняла», — говорила Алферова.
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