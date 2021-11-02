«Она скромно приходила в театр и бегала в массовке»: Варшавер – об Алферовой в «Ленкоме»

«Я помню Ирину Ивановну. Она чудная актриса. Ну не видел ее режиссер в театре и не давал играть ничего. Она скромно приходила в театр и бегала в массовке. В те годы много снималась в европейских фильмах. Ей надоело это, и она ушла из театра.

Я наблюдал за ней. Она была очень скромным человеком. Ни с кем особенно не дружила и не общалась. Причем уже была европейской звездой. Но не играли 75 процентов артистов в театре тогда. Вот два режиссера. Один может сказать, что актер бездарный, а второй, что гениальный».