«Ей нужно открыть свой МХАТ-2»: Ургант предложил изгнанной из театра Бузовой идею

Шоумен считает, что опыт из «Дома-2» здесь пригодится.

Певица Ольга Бузова, ставшая в этом году звездой театральной сцены, по решению нового руководства МХАТ им.Горького не появится больше в театре. Причина отмены спектакля, в котором играет поющая телеведущая, якобы в низком спросе со стороны зрителей.

Шоумен Иван Ургант в своей вечерней передаче на Первом канале высказался на этот счет. Телеведущий заметил, что всегда поддерживает Ольгу Бузову, и в столь трудную для нее минуту предложил идею.

«Я бы Оле не предлагал бы идти в какие-то другие театры. Ей нужно открыть свой театр. Ее выгнали из МХАТа Горького? Ну и все, она открыла свой МХАТ-2. Вот и все!», — предложил Ургант.

Иван Ургант даже придумал логотип нового театра Бузовой, основанный на изображении популярного реалии-шоу, с которого начинала поющая телеведущая.

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