Осторожно, слишком милые кадры: годовалый Арсений Плющенко заботливо покормил папу

Сидя у отца на руках, младший из наследников Плющенко не забыл утолить голод и себе.

Фигурист Евгений Плющенко просто обожает своих сыновей. По мнению поклонников спортсмена, он заслуживает высокого звания образцового родителя. Сам Плющенко старается проводить максимум из того времени, что остается свободным.

На этот раз Плющенко показал, как годовалый Арсений спас его от голода. Сидя на руках у папы, кроха поделился своей печенькой с отцом, нисколько не замешкавшись. Родитель оценил столь высокую чуткость к себе.

«Спасибо, мой любименький!», — растаял от заботы папа и поцеловал кроху.

Ранее Яна Рудковская показывала, как старший сын Гном Гномыч качал на лошадке малыша Арсения.

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