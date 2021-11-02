Юная выдумщица: Лиза Галкина научила маму с папой, как танцевать вальс и танго одному

Маленькая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза растет невероятно изобретательной девочкой. Восьмилетняя школьница просто обожает что-нибудь эдакое придумывать, из чего получаются настоящие лайфхаки, и ими юная выдумщица делится с большим удовольствием.

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На этот раз Лиза Галкина показала, что делать, если очень хочется танцевать вальс, но не с кем. Она научила этому приему маму с папой еще летом.

«Например, если у тебя не партнера или кто-то не хочет с тобой танцевать вальс, то можно потренироваться, если у тебя есть только кофта», — научила Лиза.

И показала, каким образом это можно станцевать одному, держа свою кофту. Мама с папой, в свою очередь, тоже подсказали дочке пару секретов, как более легко это провернуть, и насладились танцем Лизы.

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