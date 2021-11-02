Как будто без купальника: Лариса Копенкина устроила купания под открытым небом

Первая жена Прохора Шаляпина, риелтор Лариса Копенкина продолжает отдыхать в Пятигорске. Туда она сбежала из-под венца, от жениха-криптовалютчика Василия Райского. И первым делом принялась купаться в термальных источниках.

Устроив полуночный заплыв в одном из водоемов, Копенкина заставила взбудоражиться своих подписчиков. Погрузившись в воду по грудь, Лариса позировала для фото, и в этот момент купальник скрыло водой.

Настолько, что некоторым показалось, что Копенкина окунулась голышом, совсем без бикини, как в Бесстыжей ванне, где издревле люди голышом принимали полезные процедуры.

Но это термальный источник при санатории, так что купальник на Копенкиной был Это леопардовое бикини, в котором она уже засветилась в Instagram.

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