«Не ангел, но стала святой»: Самбурская в асимметричном бадлоне обнажила точеную ключицу перед Глызиным

Певица и музыкант приняли участие в одном проекте.

Звезда сериала «Универ», певица Настасья Самбурская – одна из популярных российских инстазвезд. На брюнетку подписано более 11 миллионов людей, и актриса старается удовлетворять любопытство фолловеров о себе и подогревать интерес к своей персоне.

На этот раз Самбурская заинтриговала совместным снимком с Сергеем Глызиным. Актриса написала, что для нее огромная честь работать со звездой такого масштаба.

«Когда ты вроде не ангел, но стала святой», — подписала снимок красотка.

По всей вероятности, Самбурская участвует с Глызиным в гранд-шоу «Дуэты». На селфи красотка позировала в ярком джемпере модного желтого цвета на одно плечо. Асимметричный крой наряда открыл взору окружающих точеную ключицу и плечо звезды, а также эффектно подчеркнул бюст Настасьи.

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