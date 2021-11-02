Не для таких объемов: новая подруга Тимати едва уместила выдающиеся формы в тесном кроп-топе

Как выяснили подписчики, в настоящий момент Тимати и его новая подруга вместе отдыхают на Мальдивах. Правда, каким образом рэперу удалось объединить красотку и своих маму с дочкой в одну компанию, но факт остается фактом – они на одном курорте, посещают одинаковые мероприятия, демонстрируют в Сети одинаковые локации.
Пока рэпер занят на серф-кэмпе, 19-летняя Саша Дони не теряет времени даром. Она много загорает, купается, а также тренируется. Красотка показала одну из тренировок с красивыми видами на пейзажи.
Рассказывая, как проходит тренировка, блондинка засветила свои формы. Саша Дони надела на занятие черный тренировочный комплект, в кроп-топ которого едва смогла уместить свои внушительные формы. Подписчики уже убедились, что на них мало что налезает.
Напомним, Сашу Дони Тимати представил, если можно так выразиться, у себя в микроблоге во время отдыха на Миконосе. Рэпер демонстрировал ее части тела на совместных снимках, но целиком так и не показал.
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