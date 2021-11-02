Граф из замка: Максим Галкин показал, как лихо перевоплощается в Дракулу и обратно

Хеллоуин уже отгремел, и многие звезды приняли участие в празднествах самого страшного дня в году. Татьяна Навка с дочкой Надей нарядились и украсили дом, Кристина Орбакайте с мужем и наследницей поучаствовали в народных гуляниях, семейство Подольской и Преснякова собралось за большим столом на ужин.

Максим Галкин с своем замке тоже устроил тематическую «тусовку». С Лизой и Гарри они подготовили поделки, а глава семьи нарядился в вампира и показал чудеса своего перевоплощения.

И даже в столь «мерзком» образе Галкин смог покорить сердца поклонников. А обратная метаморфоза заставила фанаток затрепетать еще сильнее.

«Король переходов!», «Краш!», «Я вас не узнал!», «Шикарный мужчина», «я не узнала его сперва», «Дракула переоделся в костюм Максима Галкина», — комментируют видео в TikTok подписчики.

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