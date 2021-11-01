Ой, лиф в кадре: Юлия Меньшова в вязаной тунике и сланцах позировала на Кипре

Телеведущая поделилась кадрами из отпуска. Она показала себя без прикрас.

Юлия Меньшова родилась в звездной семье. Она пошла по стопам родителей и тоже стала актрисой. Но уже длительное время дочка Веры Алентовой и Владимира Меньшова ведет передачи на телевидении. Она привыкла к тому, что на нее обращено много внимания. Юлия продумывает все свои образы. Она часто делится кадрами, на которых позирует в новых нарядах. Также ей нравится путешествовать.

1 ноябре телеведущая неожиданно поделилась фото с отдыха. Она позировала на побережье Кипра. Меньшова облачилась в вязаную тунику. Пляжный лук дополнили плетеные сланцы.

Она не побоялась позировать без макияжа и укладки, демонстрируя природную красоту. Меньшова прогулялась по небольшому пирсу, наслаждаясь красочными видами. Она рассказала, что порой занимается йогой.

Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит 52-летняя телеведущая. Многие одарили ее комплиментами.

«Милая Юлия. Вы самая ослепительная и прелестная женщина», «Ой, какой красивый наряд на вас», «Какая вы светлая, интересная, милая девушка. Вы для меня пример женственности и красоты», «Юлия, все это вкусно и манко», — прокомментировали пост звезды подписчики.

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