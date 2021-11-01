«Кажется я влюбился»: Дава публично пригласил Мари Краймбрери на свидание

Давид Манукян и Мари Краймбрери спели вместе на телешоу «Дуэты». В личном блоге рэпер признался певице в своих чувствах.

Дава публично пригласил Мари Краймбрери на свидание. Оказалось, что он неровно дышит к 29-летней певице.

«Кажется, я влюбился! Отмечайте в комментариях Мари и пишите «иди с Давидом на свидание», — разоткровенничался Дава в своем Instagram.

Певица пока не дала ответ, и, кокетничая, спрашивает совета у своих подписчиков в личном микроблоге. Аудитория Краймбрери разделилась на два лагеря. Одни отметили, что получилась бы прекрасная пара. Однако большинство принялось отговаривать молодую певицу: «Нет, конечно!», «На его месте пошла бы, на твоем — я бы еще подумала», «К нему точно нет, Мари не ведись ни в каком виде».

Напомним, что Давид Манукян с крупным скандалом расстался с Ольгой Бузовой в начале года. Пока ему не удалось построить крепкий отношений. Также пока в любви не везет и Мари Краймбрери.

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