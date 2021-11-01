«Эта обувь вечная»: Хромченко назвала трендовые сапоги, которые никогда не выйдут из моды

В этом сезоне ее выпустили сразу несколько модных домов.

Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор» Первого канала заговорила об обуви, которая практически никогда не теряет своей актуальности.

Стилист заметила, что изящная обувь на шпильке вот уже 50 лет не выходит из моды, лишь немного трансформируются ее носы — от экстремально узких, до коротеньких. Сейчас в тренде туфли-декольте, а ранее она была более закрытой.

Также Хромченко упомянула сапоги казаки, которые этой осенью стали горячим хитом, но, по сути, всегда присутствовали на подиумах и в гардеробах модниц.

«Эта обувь вечная», — сказала Эвелина Хромченко.

К слову, стилист Александр Рогов ранее тоже советовал модницам обратить внимание на казаки. По его мнению, эти сапоги идеально сочетаются с джинсами. И брюки обязательно нужно заправлять в обувь в данном случае.

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