Живот есть, но ни капли жира: Нюша показала, какой безупречной может быть фигура беременной

Нюша на последних сроках беременности улетела в Дубай. Вполне вероятно, что малыш певицы появится на свет именно здесь, ведь ее живот уже сильно впечатляет своими размерами и заметно опустился.

Это не ускользнуло от пытливых глаз ее фолловеров, некоторые из которых полагают, что у Нюши будет двойня

В личном блоге звезда показала, как выглядит ее фигура без одежды, облачившись лишь в крохотное бикини. На обнародованном снимке ее «пузожителя» трогательно целует дочь Симба.

К слову, тело Нюши, несмотря на впечатляющий живот выглядело безупречно — без капли жира и намека на целлюлит. Многие бы женщины хотели сохранить свою форму на таких сроках беременности.

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