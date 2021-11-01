В мини, но животик еще видно: в честь возвращения домой Костенко нарядилась с дочками в одном стиле

Дмитрий Тарасов с феерией встретил своих близких из роддома. В последних числах октября его жена Анастасия Костенко подарила мужу долгожданного наследника Алексея, и спортсмен не поскупился на встречу.

Он устроил настоящее торжество с музыкантами, аниматорами и украшенным холлом роддома. Судя по всему, его жена тоже подготовилась к выписке. Она нарядилась со своими дочками в одном стиле.

Все три родственницы облачились в женственные наряды с пышными юбками в голубых тонах. Анастасия Костенко рискнула блеснуть стройными ножками в мини, однако плотный вязаный кардиган не смог скрыть, что животик у недавно родившей модели еще присутствует.

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