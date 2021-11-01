«Ба! Вареником к народу»: Волочкова в крошечных стрингах задрала ногу выше головы

Многие поклонники уверены, что даже молодежь со «скрипучими коленками и суставами» едва ли может потягаться с бывшей примой-балериной Большого театра.

Анастасия Волочкова лишила поклонников дара речи, похваставшись вертикальным шпагатом. В тесных апельсиновых стрингах балерина задрала ногу выше головы, выставив на обозрение свою «розу». Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова находится в прекрасной форме и может затмить даже более юных красоток, благодаря своей гибкости и растяжке. Многие мечтают о таком же шпагате, каким всюду блистает балерина.

«Того гляди пирожок выпадет», «Настя, пожалейте наши нервы! Все мужчины потеряли покой», «Когда бывшие прильнули к экрану», «После такого обычным женщинам чем своих парней удивлять??», «Форму не теряет!», «Ба! Вареником к народу», «Все тут пишут — шпагат, опять шпагат! А если бы сами так могли, то каждому в лицо бы швыряли и козыряли растяжкой», «Бабенки завистливые! Хватит нашу приму клевать», «Хороша! Ножки такие… Ух!», «Молодежь, небось, так не может! Ходят и скрипят от зависти», — пишут фолловеры.

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