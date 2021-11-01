Музыканты, шары и ростовые куклы: как встретил Тарасов жену и сына из роддома

Недавно спортсмен в четвертый раз стал папой.

Дмитрий Тарасов 29 октября стал папой в очередной раз. Он уже воспитывал дочку Ангелину от первого брака с Оксаной Пономаренко. А также девочек Милану и Еву от третьего союза с Анастасией Костенко. И все эти годы мечтал о наследнике.

Супруга смогла осчастливить футболиста, у них родился сын Алексей. Спортсмен не стал скрывать его метрик, малыш появился на свет весом 3 кг 200 г и ростом 52 см.

А сейчас настал момент выписки из роддома. Дмитрий Тарасов устроил по этому случаю настоящий праздник, пригласив музыкантов, ростовые куклы и украсив холл клиники красивыми композициями из надувных шаров. Дочек он нарядил в одном стиле.

«Забрал своих», — подписал обнародованные кадры муж Анастасии Костенко.

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