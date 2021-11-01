Федорова подчеркнула постройневшие ноги белыми джинсами, примерив их с курткой-авиатором

Оксана Федорова поддержала тренд на маскулинность, облачившись в белые джинсы, куртку-авиатор и мощные ботинки на толстой подошве.

Александр Васильев не раз повторял на «Модном приговоре», что наряды с мужским характером хорошо подчеркивают женственность дам. Однако их не стоит носить модницам, обладающим определенной долей брутальности. Иначе эффект будет обратным.

Оксана Федорова запечатлелась в этом луке для личного блога, и многие ее фолловеры заметили, что она похудела. Ей удалось подчеркнуть изящность ног даже светлыми брюками. К слову, Эвелина Хромченко, в рамках того же шоу Первого канала, уверяла зрительниц, что белые тона напрасно считают полнящими. А вот черный цвет на самом деле стройнит.

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