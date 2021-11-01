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«Еще мохнатой пчелкой сверкни»: Седокова в трусиках-лепесток изящно поделила надвое свой «пирожок»

Экс-солистка группы «ВИА Гра» похвасталась сексапильной фигурой, показав крепкие бедра.

«Еще мохнатой пчелкой сверкни»: Седокова в трусиках-лепесток изящно поделила надвое свой «пирожок»
Анна Седокова. Фото: Instagram.com/annasedokova

Анна Седокова, будучи мамой троих детей, может похвастаться весьма и весьма привлекательной фигурой. Выглядит поп-дива просто восхитительно! На пляже возлюбленная латвийского баскетболиста Яниса Тиммы позировала в неоновом салатовом купальнике, примерив трещащий лиф и трусики-лепесток из сжатой ткани с тесемками. Так, экс-солистка группы «ВИА Гра» сексапильно блеснула крепкими бедрами, поделив надвое свою «мохнатую пчелку» тесным бикини.

Певица Анна Седокова
Анна Седокова в салатовых трусиках-лепесток изящно поделила свой «пирожок» надвое. Фото: Instagram.com/annasedokova

«Еще мохнатой пчелкой сверкни», «Какие интересные у Ани трусики — из сжатой ткани, да еще и на тесемках», «Такие гладкие бедра, никаких волосков! После депиляции сразу на моря??», «Шикарная! Троих родила и даже в бедрах не раздалась», «Есть чем похвастаться! Анюта, молодец! Фигурка такая сексуальная, очень соблазнительно выглядишь! Как конфетка», «Мужики все на пляже попадали», «Мисс Сексапильность», «Когда «ВИА Гра» вошла в чат», — написали фолловеры.

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