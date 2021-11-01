«Самый личный и важный»: Kion объявил дату премьеры неигрового фильма «Гунда»

Кино, повествующее о жизни свиньи, покажут в цифровом формате уже в этот понедельник.

Онлайн кинотеатр Kion уже в этот понедельник, 1 ноября, покажет премьеру неигрового кино о жизни свиньи «Гунда». Кстати, в переводе с норвежского языка это имя означает «воительница».

Вместе с поросятами мама-свинья ведет свою неторопливую жизнь – гуляет по двору, нежится в лужах, ест, спит. Идиллия заканчивается, когда в кадре появляется человек.

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Режиссер Виктор Косаковский сделал фильм черно-белым и без музыкального сопровождения, чтобы у зрителей не возникало ассоциаций с программами о животных.

«Я хочу, чтобы с помощью «Гунды» люди увидели в этих животных разумных существ, обладающих сознанием и личностью. Я считаю, что «Гунда» — самый личный и важный фильм из всех, что я создал как кинематографист и человек», — отметил Виктор Косаковский.

Стоит отметить, что фильм «Гунда» участвовал в конкурсной программе Encounters «Берлинале-2020».

Он был отмечен премией кинокритиков и киноведов «Белый слон» за лучший документальный фильм и получил приз, как лучший фильм фестиваля «Артдокфест».

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