А рядом молодой муж! Пугачева с отутюженными волосами и в воздушном бальном платье подчеркнула свою стройность

Алла Пугачева в свои 72 года крайне редко появляется на публике. Она уже давно не дает концерты и не гастролирует. Исключение певица сделала только по случаю своего юбилея, спев в Кремлевском дворце. Иногда артистка все-таки посещает светские мероприятия. Но на таких раутах Примадонну чаще всего сопровождает шоумен Максим Галкин.

На одном из вечеров Алла Борисовна позировала с молодым мужем на людях, демонстрируя свой по-королевский роскошный наряд. Певица отдала предпочтение пышному бальному платью из многослойного шифона с воздушными рукавами-фонариками, корсетом из сжатой ткани и шифоновой юбкой, которую Пугачева придерживала так, чтобы не споткнуться. При этом певица изящно подчеркнула стройную фигуру и красивую линию декольте. Особое внимание артистка уделила прическе — отутюженным гладким локонам.

Историк моды Александр Васильев то и дело восхищается похорошевшей и помолодевшей Примадонной. Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале уточнил, что певица имеет полное право носить мини с такой стройной талией. В любых нарядах Пугачева выглядит утонченно и стильно.

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