Уже семь лет: Сергей Лазарев заснял сына в домашней обстановке в день рождения

Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он выступает на сцене с малых лет. Теперь в его копилке множество наград не только за песни, но и актерскую игру. Лишь о личной жизни артист предпочитает умалчивать. Целых три года он скрывал от всех сына Никиту. Потом певец также раскрыл, что у него есть еще и дочка Анна. В этом году он стал больше показывать своих наследников.

1 сентября Сергей отвел в школу наследника. А вот его дочка пошла в садик. Позже он устроил отпуск в Турции где отпраздновал трехлетие Анны. А вот 1 ноября, как оказалось, день рождения у его сына. С самого утра артист устроил мальчику сюрприз. Он заказал торт, оформленный по мотивам аниме «Наруто».

«Ну что, открываем торт? Открываем торт!» — сказал Лазарев. «Классно, смотри какой!» — прозвучал женский голос за кадром. «Никита, с днем рождения», — поздравил певец сына.

Именинник запрыгал от радости и показал язык. Он был облачен в футболку и шорты. Скорее всего, уже вечером артист устроил вечеринку для наследника. А вот поклонники восхитились тем, как быстро растет Никита. Многие также отметили, что Сергей — прекрасный папа. Добавим, что накануне в его доме тоже был праздник. День рождения отпраздновала мама певца, Валентина Лазарева.

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