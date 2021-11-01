Брови стали светлее: Пынзарь показала свое лицо после посещения мастера по перманентному макияжу

35-летняя ведущая «Дома-2» Дарья Пынзарь не скрывает, что периодически пользуется услугами различных бьюти-мастеров, чтобы улучшить свою внешность. К примеру, она уже давно наращивает волосы, месяц назад она обновила их, выбрав более короткую и естественную длину.

На сей раз знаменитая блондинка решила освежить татуаж и обратилась к услугам русского мастера в Аланье, где давно проживает со своим мужем Сергеем и двумя сыновьями.

Звезда немного подправила стрелочки на веках, растушевав их и сделав более естественными, поскольку старые линии уже немного устарели. Ведь носит их Дарья Пынзарь более десяти лет.

На губах ведущая убрала остатки татуажа, а брови осветлила, чтобы они выглядели натуральнее.

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